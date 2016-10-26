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Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування

Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект “Про дитяче харчування” згідно з яким передбачається спрощення умов провадження підприємницької діяльності у виробництві дитячого харчування, передає УНН з посиланням текст законопроекту.

Авторами документу виступили КМУ та низка народних депутатів.

Так, задля спрощення умов ведення підприємницької діяльності законопроектом пропонується скасувати поняття “спеціальних сировинних зон”.

“Спеціальні сировинні зони — регіони або окремі господарства, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування — виключити”, — йдеться у порівняльній таблиці законопроекту.

У пояснювальній записці зазначається, що на сьогодні в Україні понад 40% немовлят перебувають на штучному вигодовуванні, майже 80% дітей від 6 місяців до 3 років споживають продукти дитячого харчування у якості основного раціону (дитячі суміші, що використовуються у доповнення до грудного молока на більш пізніх етапах годування, та продукти прикорму), а це понад 1 млн дітей.

Ініціатори законопроекту також наголошують, що метою проекту Закону є удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування для забезпечення подальшого розвитку українського виробництва цієї продукції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними Держпродспоживслужби, третина товарів дитячого харчування на ринку країни сьогодні — є фальсифікатом.

Напередодні, у дитячій молочній продукції двох українських компаній було виявлено антибіотики.

Разом з тим, за словами юриста Ю.Золотаренко, норми щодо залишків антибіотиків у дитячому харчуванні в Україні відсутні.

А МОЗ навіть не збирається їх розроблювати.

При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, не краща ситуація в країні і з якістю шкільного харчування.

За його словами, Держпродспоживслужба не вживає заходів з системного контролю якості харчування дітей у навчальних закладах.

Українські Національні Новини

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