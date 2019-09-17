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Кабмин и Минфин “забыли” о деньгах на взлетно-посадочную полосу для Днепра

Киев  •  УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета-2020, в котором не предусмотрено финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта “Днепр”, сообщает УНН.

В проекте бюджета не заложены деньги на реконструкцию критично важного для города объекта.

Ранее новый председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сразу после представления президентом, заверил, что аэропорт в приоритете его работы.

Депутатов Верховной Рады от Днепра возмутило такое отношение к городу и его жителям.

“Я понимаю, что связать Черное море с Аравийской пустыней, или с чем там планировалось, это очень важно. Почти так же важно, как 2 миллиарда гривен, заложенных в бюджет на общественное телевидение, которое никто не смотрит. Но аэропорт в Днепре, это немного важнее”, — написал на своей странице в Facebook народный депутат от округа № 25 в Днепре, член партии “Слуга народа” Максим Бужанский. Он, в частности, обратился к Ирине Верещук, представителю Кабинета Министров в Верховной Раде, с просьбой передать рекомендации “не экспериментировать с настроениями граждан, оказавших Президенту и партии „Слуга Народа“ огромную поддержку на выборах”.

Напомним, что последняя реконструкция аэропорта Днепра, созданного в 1943 году, была проведена 30 лет тому назад, инфраструктура безнадежно устарела и физически изношена до степени, угрожающей безопасности самолетов и пассажиров. Из-за этого воздушные ворота Днепра сократили активность отправки самолетов со ста рейсов в сутки до трех, что отрезало город от туристических потоков, сдерживает экономическую активность и ограничивает международные деловые связи региона. Горожане уже дважды собирали десятки тысяч подписей под петициями (в адрес местных властей и Президента) с просьбами предоставить государственное финансирование на реконструкцию ВПП в аэропорту Днепра.

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