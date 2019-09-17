Кабмін і Мінфін "забули" про гроші на злітно-посадкову смугу для Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект Державного бюджету-2020 року, в якому не передбачено фінансування реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро", повідомляє УНН.
У проекті бюджету не закладені гроші на реконструкцію критично важливого для міста об'єкта.
Раніше новий голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко відразу після подання президентом, запевнив, що аеропорт в пріоритеті його роботи.
Депутатів Верховної Ради від Дніпра обурило таке ставлення до міста і його жителів.
"Я розумію, що зв'язати Чорне море з Аравійської пустелею, або з чим там планувалося, це дуже важливо. Майже так само важливо, як 2 мільярди гривень, закладених у бюджет на суспільне телебачення, яке ніхто не дивиться. Але аеропорт в Дніпрі, це трохи важливіше", - написав на своїй сторінці в Facebook народний депутат від округу № 25 в Дніпрі, член партії "Слуга народу" Максим Бужанський. Він, зокрема, звернувся до Ірини Верещук, представнику Кабінету Міністрів у Верховній Раді, з проханням передати рекомендації "не експериментувати з настроями громадян, що зробили Президенту і партії" Слуга Народу "величезну підтримку на виборах".
Нагадаємо, що остання реконструкція аеропорту Дніпра, створеного в 1943 році, була проведена 30 років тому, інфраструктура безнадійно застаріла і фізично зношена настільки, щоб загрожувати безпеці літаків і пасажирів. Через це повітряні ворота Дніпра скоротили активність відправки літаків зі ста рейсів на добу до трьох, що відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність і обмежує міжнародні ділові зв'язки регіону. Городяни вже двічі збирали десятки тисяч підписів під петиціями (на адресу місцевої влади і Президента) з проханнями надати державне фінансування на реконструкцію ЗПС в аеропорту Дніпра.