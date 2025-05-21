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К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня - Зеленский

Киев • УНН

 • 714 просмотра

россия не дает сигналов о прекращении огня и не готова завершить войну, заявил Зеленский. Он подчеркнул необходимость давления на рф санкциями, на поле боя и привлечение инвестиций.

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они не готовы войну завершать, поэтому необходимо продолжать давление на рф, в частности санкциями и на поле боя. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Следовательно, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике 

- сказал Зеленский.

Также он отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров доложил детали работы с партнерами ради новой поставки оружия.

"Активно работаем и над привлечением инвестиций в производство именно в Украине. Производство будет только расти, и это наша долгосрочная гарантия безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Проинформировал о дипломатической работе, обсудили возможные шаги.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Европейский совет
Рустем Умеров
Антониу Кошта
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