К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они не готовы войну завершать, поэтому необходимо продолжать давление на рф, в частности санкциями и на поле боя. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Следовательно, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на россию – это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике - сказал Зеленский.

Также он отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров доложил детали работы с партнерами ради новой поставки оружия.

"Активно работаем и над привлечением инвестиций в производство именно в Украине. Производство будет только расти, и это наша долгосрочная гарантия безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Проинформировал о дипломатической работе, обсудили возможные шаги.