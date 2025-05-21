Банківський сектор, енергетика і тіньовий флон: Зеленський закликав Кошту, аби наступний пакет санкцій проти рф був ще сильнішим

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмова з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Поінформував про дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки, передає УНН.

Подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані