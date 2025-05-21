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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Банківський сектор, енергетика і тіньовий флон: Зеленський закликав Кошту, аби наступний пакет санкцій проти рф був ще сильнішим

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Зеленський провів розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо санкцій проти росії та членства України в ЄС. Кошта підтвердив, що у разі відмови росії від припинення вогню санкції будуть застосовані.

Банківський сектор, енергетика і тіньовий флон: Зеленський закликав Кошту, аби наступний пакет санкцій проти рф був ще сильнішим

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмова з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Поінформував про дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки, передає УНН.

Подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані 

- написав Зеленський у Telegram.

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Також, за словами Глави держави, говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС.

Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього 

- резюмував Зеленський.

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Антоніна Туманова

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