Банківський сектор, енергетика і тіньовий флон: Зеленський закликав Кошту, аби наступний пакет санкцій проти рф був ще сильнішим
Київ • УНН
Зеленський провів розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо санкцій проти росії та членства України в ЄС. Кошта підтвердив, що у разі відмови росії від припинення вогню санкції будуть застосовані.
Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмова з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Поінформував про дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки, передає УНН.
Подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані
Україна пропонує ЄС посилити жорсткий план санкцій проти росії, оскільки США вагаються - Reuters21.05.25, 16:03 • 2524 перегляди
Також, за словами Глави держави, говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС.
Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього
Спільні наступні кроки та необхідність тиску на рф: Зеленський розкрив деталі розмови з генсеком НАТО21.05.25, 17:52 • 1574 перегляди