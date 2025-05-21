Спільні наступні кроки та необхідність тиску на рф: Зеленський розкрив деталі розмови з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на росію, передає УНН.

Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню

Крім того, Зеленський та Рютте обговорили санкції, які реально зможуть вплинути на росію.

Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють