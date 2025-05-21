Спільні наступні кроки та необхідність тиску на рф: Зеленський розкрив деталі розмови з генсеком НАТО
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили спільні кроки для тиску на росію та формати перемовин про припинення вогню. Також говорили про співпрацю з НАТО.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили про актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на росію, передає УНН.
Поділився деталями контактів із партнерами. Розповів, які формати та майданчики розглядаємо для продовження перемовин із російською стороною про припинення вогню
Крім того, Зеленський та Рютте обговорили санкції, які реально зможуть вплинути на росію.
Важливо, щоб усі рішення були скоординовані. Тоді санкції будуть працювати. Без тиску на москву справедливого миру не вдасться досягти. Це всі розуміють
Окремо, за словами Президента, говорили про співпрацю на рівні НАТО й підготовку наступних зустрічей. Домовилися бути в контакті.
Раніше
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переговорив з Президентом України Володимиром Зеленським, серед тем обговорень забезпечення справедливого та тривалого миру і продовження підтримки НАТО.