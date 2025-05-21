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Совместные следующие шаги и необходимость давления на рф: Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили совместные шаги для давления на россию и форматы переговоров о прекращении огня. Также говорили о сотрудничестве с НАТО.

Совместные следующие шаги и необходимость давления на рф: Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на россию, передает УНН.

Поделился деталями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня 

- сообщил Президент в Telegram.

Кроме того, Зеленский и Рютте обсудили санкции, которые реально смогут повлиять на россию.

Важно, чтобы все решения были скоординированы. Тогда санкции будут работать. Без давления на москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают 

- отметил Зеленский.

Отдельно, по словам Президента, говорили о сотрудничестве на уровне НАТО и подготовке следующих встреч. Договорились быть в контакте.

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте переговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским, среди тем обсуждений обеспечение справедливого и продолжительного мира и продолжение поддержки НАТО.

Антонина Туманова

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