Совместные следующие шаги и необходимость давления на рф: Зеленский раскрыл детали разговора с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на россию, передает УНН.

Поделился деталями контактов с партнерами. Рассказал, какие форматы и площадки рассматриваем для продолжения переговоров с российской стороной о прекращении огня

Кроме того, Зеленский и Рютте обсудили санкции, которые реально смогут повлиять на россию.

Важно, чтобы все решения были скоординированы. Тогда санкции будут работать. Без давления на москву справедливого мира не удастся достичь. Это все понимают