Банковский сектор, энергетика и теневой флот: Зеленский призвал Кошту, чтобы следующий пакет санкций против рф был еще сильнее
Киев • УНН
Зеленский провел разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой относительно санкций против россии и членства Украины в ЕС. Кошта подтвердил, что в случае отказа россии от прекращения огня санкции будут применены.
Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Проинформировал о дипломатической работе, обсудили возможные шаги, передает УНН.
Поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против россии. Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только суда, но и экипажи, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа россии от прекращения огня такие санкции будут применены
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Также, по словам Главы государства, говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.
Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого
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