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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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21 мая, 11:37 • 30050 просмотра

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Банковский сектор, энергетика и теневой флот: Зеленский призвал Кошту, чтобы следующий пакет санкций против рф был еще сильнее

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Зеленский провел разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой относительно санкций против россии и членства Украины в ЕС. Кошта подтвердил, что в случае отказа россии от прекращения огня санкции будут применены.

Банковский сектор, энергетика и теневой флот: Зеленский призвал Кошту, чтобы следующий пакет санкций против рф был еще сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Проинформировал о дипломатической работе, обсудили возможные шаги, передает УНН.

Поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против россии. Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только суда, но и экипажи, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа россии от прекращения огня такие санкции будут применены 

- написал Зеленский в Telegram.

Украина предлагает ЕС усилить жесткий план санкций против россии, поскольку США колеблются - Reuters21.05.25, 16:03 • 2512 просмотров

Также, по словам Главы государства, говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.

Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого 

- резюмировал Зеленский.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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