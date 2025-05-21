Банковский сектор, энергетика и теневой флот: Зеленский призвал Кошту, чтобы следующий пакет санкций против рф был еще сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Проинформировал о дипломатической работе, обсудили возможные шаги, передает УНН.

Поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против россии. Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только суда, но и экипажи, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа россии от прекращения огня такие санкции будут применены - написал Зеленский в Telegram.

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Также, по словам Главы государства, говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.

Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого - резюмировал Зеленский.

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