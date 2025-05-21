На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню - Зеленський
Київ • УНН
росія не дає сигналів про припинення вогню та не готова завершити війну, заявив Зеленський. Він підкреслив необхідність тиску на рф санкціями, на полі бою та залучення інвестицій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони не готові війну завершувати, тому необхідно продовжувати тиск на рф, зокрема санкціями та на полі бою. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, усі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці
Також він зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї.
"Активно працюємо й над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмова з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Поінформував про дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки.