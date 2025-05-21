На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони не готові війну завершувати, тому необхідно продовжувати тиск на рф, зокрема санкціями та на полі бою. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, усі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці