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15 марта, 19:03 • 112293 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158317 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132903 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125791 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110039 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104096 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100511 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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К.Роналдо заявил, что хочет играть до 41 года

К.Роналдо заявил, что хочет играть до 41 года

Киев • УНН

 • 9915 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Нападающий мадридского "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что планирует продолжать карьеру как игрока, пока не исполнится 41 год. Об этом он заявил на пресс-конференции, после подписания контракта с "Реал Мадрид", передает УНН со ссылкой на пресс-службу мадридского клуба.

"Я хочу завершить карьеру здесь. Это не последний мой контракт. Я буду продолжать играть, пока мне не исполнится 41 год ... После побед в Лиге Чемпионов и Евро это год - год мечтаний, которого я не ожидал ... Для меня главное, это победы коллектива ... Я продолжу работать, чтобы всегда совершенствоваться ... Я хочу продолжать учиться в футболе ", - заявил К.Роналдо.

Напомним, К.Роналдо продлил контракт с "Реал Мадрид" до 2021 года .

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