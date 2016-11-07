К.Роналдо заявил, что хочет играть до 41 года

"Я хочу завершить карьеру здесь. Это не последний мой контракт. Я буду продолжать играть, пока мне не исполнится 41 год ... После побед в Лиге Чемпионов и Евро это год - год мечтаний, которого я не ожидал ... Для меня главное, это победы коллектива ... Я продолжу работать, чтобы всегда совершенствоваться ... Я хочу продолжать учиться в футболе ", - заявил К.Роналдо.

Напомним, К.Роналдо продлил контракт с "Реал Мадрид" до 2021 года .