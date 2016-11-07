К.Роналдо заявив, що хоче грати до 41 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Нападник мадридського “Реал” та збірної Португалії Кріштіано Роналдо заявив, що планує продовжувати кар’єру як гравця, доки не виповниться 41 рік. Про це він заявив на прес-конференції, після підписання контракту з “Реал Мадрид”, передає УНН з посиланням на прес-службу мадридського клубу.
"Я хочу завершити кар’єру тут. Це не останній мій контракт. Я продовжуватиму грати, доки мне не виповниться 41 рік...Після перемог в Лізі Чемпіонів та на Євро це рік — рік мрій, якого я не очікував...Для мене головне, це перемоги колективу... Я продовжу працювати, щоб завжди вдосконалюватися...Я хочу продовжувати вчитися в футболі", - заявив К.Роналдо.
Нагадаємо, К.Роналдо продовжив контракт з "Реал Мадрид" до 2021 року.