К расследованию военных преступлений рф в Украине присоединилась прокуратура Болгарии

Прокуратура Болгарии участвует в расследовании предполагаемых убийств военнопленных и гражданских граждан россиянами на территории Луганской и Донецкой областей в 2022 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно сообщению Болгарского государственного информационного агентства со ссылкой на прокуратуру города Софии, по данному факту вероятных убийств военнопленных и гражданских граждан начали досудебное производство.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило, что расследование начали, базируясь на данных о совершении военных преступлений в Украине наемниками российской "ЧВК Вагнер".

Об участии Болгарии в расследовании стало известно после того, как София поддержала пункт формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает восстановление справедливости и преследования за военные преступления, совершенные российскими силами в Украине.

Дополнение

Болгария стала одной из стран, поддержавших создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины.