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До розслідування воєнних злочинів рф в Україні долучилась прокуратура Болгарії

До розслідування воєнних злочинів рф в Україні долучилась прокуратура Болгарії

Київ • УНН

 • 22897 перегляди

Болгарія приєднається до розслідування російських військових злочинів проти військовополонених та цивільного населення в Луганській та Донецькій областях України у 2022 році.

Прокуратура Болгарії бере участь у розслідуванні ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян росіянами на території Луганської і Донецької областей в 2022 році. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням болгарського державного інформаційного агентства з посиланням на прокуратуру міста Софії, за цим фактом ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян почали досудове провадження.

Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської "ПВК Вагнер".

Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт Формули миру Президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.

Доповнення

Болгарія стала однією із країн, яка підтримала створення спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії росії проти України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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