До розслідування воєнних злочинів рф в Україні долучилась прокуратура Болгарії
Київ • УНН
Болгарія приєднається до розслідування російських військових злочинів проти військовополонених та цивільного населення в Луганській та Донецькій областях України у 2022 році.
Прокуратура Болгарії бере участь у розслідуванні ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян росіянами на території Луганської і Донецької областей в 2022 році. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Згідно з повідомленням болгарського державного інформаційного агентства з посиланням на прокуратуру міста Софії, за цим фактом ймовірних убивств військовополонених і цивільних громадян почали досудове провадження.
Державне агентство національної безпеки Болгарії повідомило, що розслідування почали, базуючись на даних про вчинення воєнних злочинів в Україні найманцями російської "ПВК Вагнер".
Про участь Болгарії в розслідуванні стало відомо після того, як Софія підтримала пункт Формули миру Президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості й переслідування за воєнні злочини, скоєні російськими силами в Україні.
Доповнення
Болгарія стала однією із країн, яка підтримала створення спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії росії проти України.