Е.Бондаренко обыграла российскую теннисистку на турнире в Чарльстоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Третий номер женского тенниса Украины Екатерина Бондаренко успешно стартовала на турнире WTA в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В матче первого круга Бондаренко переиграла россиянку Евгению Родину в двух сетах — 6: 4, 7: 5.
Примечательно, что завершающие гейма каждой из партий украинка выиграла на подаче соперницы.
Заметим, что во втором круге на нашу теннисистку ждет противостояние с седьмой ракеткой турнира Бертенс (21 номер в рейтинге WTA).
Как сообщал УНН, Е.Бондаренко остановилась во втором раунде турнира WTA Premier Mandatory в Майами, уступив хорватке Мирьяна Лючич-Барони.