Е.Бондаренко обыграла российскую теннисистку на турнире в Чарльстоне

В матче первого круга Бондаренко переиграла россиянку Евгению Родину в двух сетах — 6: 4, 7: 5.

Примечательно, что завершающие гейма каждой из партий украинка выиграла на подаче соперницы.

Заметим, что во втором круге на нашу теннисистку ждет противостояние с седьмой ракеткой турнира Бертенс (21 номер в рейтинге WTA).

Как сообщал УНН, Е.Бондаренко остановилась во втором раунде турнира WTA Premier Mandatory в Майами, уступив хорватке Мирьяна Лючич-Барони.