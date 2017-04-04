Е.Бондаренко обыграла российскую теннисистку на турнире в Чарльстоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46185 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103893 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159711 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117941 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117373 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113040 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104618 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107167 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Е.Бондаренко обыграла российскую теннисистку на турнире в Чарльстоне

Е.Бондаренко обыграла российскую теннисистку на турнире в Чарльстоне

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Третий номер женского тенниса Украины Екатерина Бондаренко успешно стартовала на турнире WTA в Чарльстоне (США), передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В матче первого круга Бондаренко переиграла россиянку Евгению Родину в двух сетах — 6: 4, 7: 5.
Примечательно, что завершающие гейма каждой из партий украинка выиграла на подаче соперницы.

Заметим, что во втором круге на нашу теннисистку ждет противостояние с седьмой ракеткой турнира Бертенс (21 номер в рейтинге WTA).

Как сообщал УНН, Е.Бондаренко остановилась во втором раунде турнира WTA Premier Mandatory в Майами, уступив хорватке Мирьяна Лючич-Барони.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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