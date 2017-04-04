К.Бондаренко обіграла російську тенісистку на турнірі в Чарльстоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Третій номер жіночого тенісу України Катерина Бондаренко успішно стартувала на турнірі WTA в Чарльстоні (США), передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У матчі першого кола К.Бондаренко переграла росіянку Євгенію Родіну в двох сетах — 6:4, 7:5.
Примітно, що завершальні гейми кожної з партій українка вигравала на подачі суперниці.
Зауважимо, що у другому колі на нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру Кікі Бертенс (21 номер у рейтингу WTA).
Як повідомляв УНН, К.Бондаренко зупинилася у другому раунді турніру WTA Premier Mandatory в Маямі, поступившись хорватці Мірьян Лючич-Бароні.