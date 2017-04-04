К.Бондаренко обіграла російську тенісистку на турнірі в Чарльстоні

У матчі першого кола К.Бондаренко переграла росіянку Євгенію Родіну в двох сетах — 6:4, 7:5.

Примітно, що завершальні гейми кожної з партій українка вигравала на подачі суперниці.

Зауважимо, що у другому колі на нашу тенісистку чекає протистояння з сьомою ракеткою турніру Кікі Бертенс (21 номер у рейтингу WTA).

Як повідомляв УНН, К.Бондаренко зупинилася у другому раунді турніру WTA Premier Mandatory в Маямі, поступившись хорватці Мірьян Лючич-Бароні.