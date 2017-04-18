К.Анчелотти не изменит подход "Баварии" к ответному матчу с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти признал шансы на прохождение мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали ниже, чем неделю назад, но все еще можно исправить. В "Реале" я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления", - начал итальянский специалист.
"Безусловно, присутствие на поле Левандовски нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовски же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды", - К.Анчелотти прокомментировал возможность появления Роберта Левандовски в составе мюнхенцев.
Также наставник отметил, что участие в игре Жерома Боатенга и Матса Хуммельс осталась под вопросом, ведь футболисты занимались в последнее время по индивидуальной программе.
Как сообщал УНН, сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов .