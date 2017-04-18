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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22461 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84060 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142847 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111757 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113423 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110541 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102788 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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К.Анчелотти не изменит подход "Баварии" к ответному матчу с "Реалом"

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Киев  •  УНН

 • 9977 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти признал шансы на прохождение мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали ниже, чем неделю назад, но все еще можно исправить. В "Реале" я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления", - начал итальянский специалист.

"Безусловно, присутствие на поле Левандовски нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовски же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды", - К.Анчелотти прокомментировал возможность появления Роберта Левандовски в составе мюнхенцев.

Также наставник отметил, что участие в игре Жерома Боатенга и Матса Хуммельс осталась под вопросом, ведь футболисты занимались в последнее время по индивидуальной программе.

Как сообщал УНН, сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов .

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