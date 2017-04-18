К.Анчелотти не изменит подход "Баварии" к ответному матчу с "Реалом"

"Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали ниже, чем неделю назад, но все еще можно исправить. В "Реале" я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления", - начал итальянский специалист.

"Безусловно, присутствие на поле Левандовски нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовски же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды", - К.Анчелотти прокомментировал возможность появления Роберта Левандовски в составе мюнхенцев.

Также наставник отметил, что участие в игре Жерома Боатенга и Матса Хуммельс осталась под вопросом, ведь футболисты занимались в последнее время по индивидуальной программе.

Как сообщал УНН, сегодня определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов .