К.Анчелотті не змінить підхід "Баварії" до матчу-відповіді з "Реалом"

"Нам потрібно буде показати свій кращий футбол, щоб пройти далі. Шанси наші стали нижчими, ніж тиждень тому, але все ще можна виправити. В "Реалі" я працював два роки, і в мене дійсно залишилися незабутні враження", - розпочав італійський фахівець.

"Безумовно, присутність на полі Левандовскі нам допоможе. Однак міняти підхід до гри ми не станемо. Будемо робити ставку на той же футбол, що і весь сезон. Левандовскі ж багато забиває, а це завжди підвищує впевненість всієї команди", - К.Анчелотті прокоментував можливість появи Роберта Левандовскі у складі мюнхенців.

Також наставник відзначив, що участь у грі Жерома Боатенга і Матса Хуммельс залишилась під питанням, адже футболісти займалися останнім часом за індивідуальною програмою.

Як повідомляв УНН, сьогодні визначаться перші півфіналісти Ліги чемпіонів.