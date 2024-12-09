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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Jay-Z nf P. Дидди обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке

Jay-Z nf P. Дидди обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке

Киев  •  УНН

 • 4608 просмотра

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Жертва подала иск против Jay-Z и P. Дидди за изнасилование на вечеринке MTV Video Music Awards в 2000 году. По словам истицы, 13-летнюю девушку напоили и заставили подписать соглашение о неразглашении.

Рэпер Jay-Z был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с P. Дидди Шон Комбс. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

За інформацією, це сталося на вечірці після церемониї вручення премії MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 

На тусовке она подписала соглашение, где пообещала ничего не рассказывать. На вечеринке было много запрета и алкоголя девушку сначала напоили, а потом изнасиловали.

Сначала жертва подала анонимный иск только против Шона Комбса, но затем добавила в ответчика Шона Картера aka Jay-Z. Адвокаты артиста отрицают и уже заявили о том, что потерпевшие пытались их шантажировать.

Напомним

Ранее P. Дидди обвинили в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилованиях и других грязных делах. Рэпер сейчас находится за решеткой в Бруклине.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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