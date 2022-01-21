Израильтян в Украине просят заполнить анкету "в свете сложившейся ситуации"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Израиле призывают своих граждан, находящихся на территории Украины, заполнить анкеты и указать личные данные. Сообщение опубликовал консульский отдел МИД Израиля, пишет УНН.
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“В свете сложившейся ситуации, рекомендуем израильтянам, которые находятся в Украине, заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет”, — говорится в сообщении.
Так, израильтян просят указать личные данные, семейный статус, а также мобильный телефон и почту.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.
The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.