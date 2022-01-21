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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ізраїльтян в Україні просять заповнити анкету "у світлі ситуації, що склалася"

Ізраїльтян в Україні просять заповнити анкету "у світлі ситуації, що склалася"

Київ • УНН

 • 27818 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. В Ізраїлі закликають своїх громадян, які перебувають на території України, заповнити анкети й вказати особисті дані. Повідомлення опублікував консульський відділ МЗС Ізраїлю, пише УНН.

Цитата:

“У світлі ситуації, що склалася, рекомендуємо ізраїльтянам, які перебувають в Україні, заповнити нижченаведену анкету. Будь ласка, заповніть анкету на кожного члена сім’ї індивідуально, включаючи неповнолітніх дітей віком до 18 років”, — йдеться в повідомленні.

Так, ізраїльтян просять вказати особисті дані, сімейний статус, а також мобільний телефон та пошту.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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