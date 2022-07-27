Израильская делегация получила разрешение вылететь в Москву для урегулирования ситуации с "Сохнутом"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Делегация Израиля, в состав которой входят представители ряда министерств и юристы, вылетит вечером 27 июля в Москву на переговоры о судьбе Еврейского агентства "Сохнут" на территории россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на newsru.co.il
Детали
Решение об отправке делегации было принято еще на прошлой неделе, когда российский минюст объявил о том, что подал ходатайство о закрытии в россии "Сохнута".
Однако до сих пор российская сторона отказывалась дать членам делегации въездные визы.
Глава правительства Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить ряд политических мер против россии, которые будут применены в случае ликвидации ею агентства.
Дополнение
Отношения между россией и Израилем начали портиться после вторжения в Украину.
Израиль осудил действия рф и выразил поддержку Украине, но не присоединился к западным санкциям.
В мае министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что Адольф Гитлер имел «еврейскую кровь». Позже владимир путин попросил прощения перед израильским премьер-министром Нафтали Беннетом за слова лаврова.