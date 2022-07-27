Ізраїльська делегація отримала дозвіл вилетіти до Москви для врегулювання ситуації із "Сохнутом"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Делегація Ізраїлю, до складу якої входять представники низки міністерств та юристи, вилетить увечері 27 липня до Москви на переговори про долю Єврейської агенції "Сохнут" на території росії. Про це УНН пише з посиланням на newsru.co.il
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Рішення про відправку делегації було ухвалено ще минулого тижня, коли російський мін'юст оголосив про те, що подав клопотання про закриття у росії "Сохнута".
Однак, досі російська сторона відмовлялася дати членам делегації в'їзні візи.
Очільник уряду Ізраїлю Яір Лапід доручив МЗС країни підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею агентства.
Доповнення
Відносини між росією та Ізраїлем почали псуватися після вторгнення в Україну.
Ізраїль засудив дії рф та висловив підтримку Україні, але не приєднався до західних санкцій.
У травні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що Адольф Гітлер мав «єврейську кров». Пізніше володимир путін попросив вибачення перед ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннетом за слова лаврова.