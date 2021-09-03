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Израильская авиация нанесла авиаудары по целям в районе Дамаска

Израильская авиация нанесла авиаудары по целям в районе Дамаска

Киев  •  УНН

 • 21706 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Израиль нанес удары с воздуха по целям у Дамаска рано утром в пятницу, приведя в действие сирийскую систему ПВО. Это вторая такая атака за последние две недели. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Сирийский военный источник сообщил, что сирийские средства ПВО сбили большую часть израильских ракет, и только материальный ущерб был нанесен в результате атаки, начатой в 1:26 по местному времени.

“Израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны юго-востока Бейрута, нацелившись на некоторые точки в окрестностях города Дамаск”, — сообщил сирийский военный источник.

О жертвах среди гражданского населения на данный момент не известно.

Последний раз Сирия сообщала об израильских воздушных ударах 19 августа, которые, по ее словам, были нанесены по районам вблизи Дамаска и Хомса.

Дополнение

В течение нескольких лет Израиль наращивал атаки на объекты, связанные с Ираном, в Сирии, где силы, поддерживаемые Тегераном, в том числе ливанская Хезболла, установили присутствие с момента их развертывания для помощи президенту Башару аль-Асаду в сирийском конфликте начавшемся в 2011 году.

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