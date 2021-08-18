Сирійські ЗМІ повідомили, що Ізраїль завдав ракетного удару по провінції Ель-Кунейтра

Цитата

“Ізраїльський противник зробив нову агресивну акцію проти Сирії та завдав ракетного удару по північній частині провінції Ель-Кунейтра”, — заявило агентству військове джерело.

Як передав телеканал AL Hadath, що мовить з Дубая, ізраїльська артилерія атакувала у вівторок в Ель-Кунейтрі позиції проіранських шиїтських формувань, які воюють на боці сирійської армії.

Реакція Ізраїлю

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю відмовилася коментувати повідомлення ЗМІ про ізраїльський удар.

Контекст

22 липня ізраїльські ВПС завдали ударів по складах зі зброєю і боєприпасами шиїтської организації “Хезболлах” в Ель-Кусейрі на півдні сирійської провінції Хомс поблизу від кордону з Ліваном. 20 липня ізраїльські літаки атакували район Ес-Сафіра на південний схід від міста Алеппо, де знаходяться оборонні підприємства і збройові склади шиїтських ополченців. Телеканал AL Hadath навів дані про п’ять загиблих.

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У відповідь Дамаск закликав Раду Безпеки ООН “залучити Ізраїль до відповідальності за його агресивні дії проти Сирії, які почастішали останнім часом”. У заяві МЗС арабської республіки підкреслювалося, що “Сирія без коливань скористається своїм законним правом на оборону та захист національного суверенітету в повній відповідності до Статуту ООН”.