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Сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по провинции Эль-Кунейтра

Сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по провинции Эль-Кунейтра

Киев  •  УНН

 • 23771 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Артиллерия Израиля подвергла во вторник ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенный у подножия оккупированных Голанских высот. Как сообщило иранское агентство SANA, выпущенные ракеты и снаряды упали возле населенного пункта Ходр. Сведений о пострадавших и нанесенный материальный потере не приводятся, передает УНН.

Цитата

“Израильский противник сделал новую агрессивную акцию против Сирии и нанес ракетный удар по северной части провинции Эль-Кунейтра”, — заявил агентству военный источник.

Как передал телеканал AL Hadath, что говорит из Дубая, израильская артиллерия атаковала во вторник в Эль-Кунейтра позиции проиранских шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Реакция Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения СМИ об израильском удар.

Контекст

22 июля израильские ВВС нанесли удары по складам с оружием и боеприпасами шиитской организации “Хезболлах” в Эль-Кусейре на юге сирийской провинции Хомс вблизи от границы с Ливаном. 20 июля израильские самолеты атаковали район Эс-Сафира к юго-востоку от города Алеппо, где находятся оборонные предприятия и оружейные склады шиитских ополченцев. Телеканал AL Hadath привел данные о пяти погибших.

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В ответ Дамаск призвал Совет Безопасности ООН “привлечь Израиль к ответственности за его агрессивные действия против Сирии, которые участились в последнее время”. В заявлении МИД арабской республики подчеркивалось, что “Сирия без колебаний воспользуется своим законным правом на оборону и защиту национального суверенитета в полном соответствии с Уставом ООН”.

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