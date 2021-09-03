Ізраїльська авіація завдала авіаударів по цілях в районі Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Ізраїль завдав ударів з повітря по цілях біля Дамаска рано вранці в п’ятницю, привівши в дію сирійську систему ППО. Це друга така атака за останні два тижні. Про це інформує агенство Reuters, передає УНН.
Деталі
Сирійське військове джерело повідомило, що сирійські засоби ППО збили велику частину ізраїльських ракет, і тільки матеріальний збиток був нанесений в результаті атаки, розпочатої в 1:26 за місцевим часом.
“Ізраїльський противник здійснив повітряну агресію з боку південного сходу Бейрута, націлившись на деякі точки в околицях міста Дамаск”, — повідомило сирійське військове джерело.
Про жертви серед цивільного населення наразі не відомо.
Останній раз Сирія повідомляла про ізраїльські повітряні удари 19 серпня, який, за її словами, було завдано по районам поблизу Дамаска і Хомса.
Доповнення
Протягом декількох років Ізраїль нарощував атаки на об’єкти, пов’язані з Іраном, в Сирії, де сили, підтримувані Тегераном, в тому числі ліванська Хезболла, встановили присутність з моменту їх розгортання для допомоги президенту Башару аль-Асаду в сирійському конфлікті, що почався в 2011 році.