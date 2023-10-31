Израиль нанес удар по форпосту ХАМАС: появилось видео атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Израиль нанес удар по форпосту террористов ХАМАС на севере Сектора Газа. Об этом сообщила армия Израиля, пишет УНН.
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«В течение последних нескольких часов объединенные силы под руководством сухопутных войск ЦАХАЛа нанесли удар по форпосту террористов ХАМАС на севере Сектора Газа», - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным армии Израиля, уничтожены десятки террористов, нанесены удары по пусковым ячейкам противотанковых ракет и пусковым и наблюдательным пунктам противотанковых ракет. Также было конфисковано большое количество оружия, включая взрывные устройства.
Напомним
Армия обороны Израиля продолжает атаковать инфраструктуру и военные объекты ХАМАС. За минувшие сутки израильские военные атаковали более 300 целей в секторе Газа.
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