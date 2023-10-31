Ізраїль завдав удару по форпосту ХАМАС: з'явилось відео атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ізраїль завдав удару по форпосту терористів ХАМАС на півночі Сектора Газа. Про це повідомила армія Ізраїлю, пише УНН.
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«Протягом останніх кількох годин об'єднані сили під керівництвом сухопутних військ ЦАХАЛу завдали удару по форпосту терористів ХАМАС на півночі Сектора Газа»,- йдеться в повідомленні.
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Крім того, за даними армії Ізраїлю, знищено десятки терористів, завдано ударів по пускових осередках протитанкових ракет і пускових та спостережних пунктах протитанкових ракет. Також було конфісковано велику кількість зброї, включно із вибуховими пристроями.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати інфраструктуру і військові об'єкти ХАМАС. За минулу добу ізраїльські військові атакували понад 300 цілей у секторі Газа.
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