ЦАХАЛ звільнив полонену армійку під час нічної операції в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю та агентство безпеки Shin Bet заявили, що жінку-солдата, захопленого терористичною групою ХАМАС, було врятовано із Сектора Гази під час нічної операції. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Зазначається, що у спільній заяві обох відомств стверджується, що військовослужбовиця Орі Мегідіш перебуває у хорошому стані, і вона зустрілася зі своєю родиною.
Армія оборони Ізраїлю заявила, що Мегідіш була врятована під час наземної операції упродовж ночі, але більше подробиць не надається.
Мегідіш була солдатом-спостережником. Її взяли у заручники ХАМАС, коли терористи штурмували базу Нахал Оз 7 жовтня.
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