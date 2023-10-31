ЦАХАЛ освободил пленную армейку во время ночной операции в Газе
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УН. Армия обороны Израиля и Агентство безопасности ShinBet заявили, что женщина-солдат, захваченная террористической группой ХАМАС, была спасена из Сектора Газа во время ночной операции. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в совместном заявлении обоих агентств утверждается, что военнослужащая Ори Мегидиш находится в хорошем состоянии, и она встретилась со своей семьей.
Армия обороны Израиля заявила, что Мегидиш была спасена во время наземной операции ночью, но подробностей больше не предоставила.
Мегидиш была солдатом-наблюдателем. Ее взяли в заложники ХАМАС, когда террористы штурмовали базу Нахал Оз 7 октября.
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