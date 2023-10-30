Їй відрубали голову: президент Ізраїлю про викрадену ХАМАС німкеню Шані Лук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог повідомив, що 23-річну громадянку Німеччини Шані Лук, яку викрали з музичного фестивалю під час нападу ХАМАС на Ізраїль, відрубали голову. Про це він повідомив в інтерв'ю WELT, повідомляє УНН.
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«Її череп знайдено. Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто відрубали їй голову, коли вони нападали, катували та вбивали ізраїльтян», - сказав Герцог.
Він сказав, що близько 40 тіл досі не впізнані.
«Те, що ми бачили на кордоні між сектором Гази та Ізраїлем, виходить далеко за межі погрому. Ми бачили бійню. Ми бачили кров на вулицях. Ми бачили найжахливіші трагедії, які тільки можна собі уявити», - розповів Герцог.
Доповнення
Раніше стало відомо про смерть 23-річної громадянки Німеччини Шані Лук, яку було викрадено з музичного фестивалю під час нападу ХАМАС на Ізраїль.
МЗС Ізраїлю також прокоментували загибель дівчини.
«Ми засмучені тим, що підтвердили смерть 23-річної ізраїльтянки-німкені Шані Лук. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю, катували та розвозили Газою, пережила незбагненні жахіття», - йдеться у повідомленні у X.