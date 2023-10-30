Ей отрубили голову: президент Израиля о похищенной ХАМАС немке Шани Лук
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была похищена с музыкального фестиваля во время нападения ХАМАС на Израиль, отрубили голову. Об этом он сообщил в интервью WELT, передает УНН.
Цитата
«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», - сказал Герцог.
Он сказал, что около 40 тел до сих пор не опознаны
«То, что мы видели на границе между сектором Газы и Израилем, выходит далеко за рамки погрома. Мы видели бойню. Мы видели кровь, текущую на улицах. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно себе представить», - рассказал Герцог.
Дополнение
Ранее стало известно о смерти 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была похищена с музыкального фестиваля во время нападения ХАМАС на Израиль.
МИД Израиля также прокомментировали гибель девушки.
«Мы расстроены тем, что подтвердили смерть 23-летней израильтянки-немки Шани Лук. Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и развозили Газой, пережила непостижимые ужасы», - говорится в сообщении в X.