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Ей отрубили голову: президент Израиля о похищенной ХАМАС немке Шани Лук

Киев • УНН

 • 2207501 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была похищена с музыкального фестиваля во время нападения ХАМАС на Израиль, отрубили голову. Об этом он сообщил в интервью WELT, передает УНН.

Ей отрубили голову: президент Израиля о похищенной ХАМАС немке Шани Лук

Цитата

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян», - сказал Герцог.

Он сказал, что около 40 тел до сих пор не опознаны

«То, что мы видели на границе между сектором Газы и Израилем, выходит далеко за рамки погрома. Мы видели бойню. Мы видели кровь, текущую на улицах. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно себе представить», - рассказал Герцог.

Дополнение

Ранее стало известно о смерти 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была похищена с музыкального фестиваля во время нападения ХАМАС на Израиль.

МИД Израиля также прокомментировали гибель девушки.

«Мы расстроены тем, что подтвердили смерть 23-летней израильтянки-немки Шани Лук. Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и развозили Газой, пережила непостижимые ужасы», - говорится в сообщении в X.

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