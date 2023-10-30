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Гражданка Германии, которую похитили с музыкального фестиваля, погибла в плену ХАМАС

Киев • УНН

 • 139091 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Стало известно о смерти 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была похищена с музыкального фестиваля во время нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщили Ynet со ссылкой на комментарии семьи погибшей. Информацию подтвердили в МИД Израиля, пишет УНН.

Гражданка Германии, которую похитили с музыкального фестиваля, погибла в плену ХАМАС

Цитата

Двоюродная сестра Шани, рассказала Ynet:

"Вчера мы получили официальное уведомление от ЦАХАЛ и Зака (организация реагирования на чрезвычайные ситуации), в котором содержалось письмо о том, что была найдена кость основания черепа, содержащая ДНК Шани. Врачи определили, что человек не может жить без этой кости, что привело их к выводу, что он умер».

Детали

Шани Лук 23-летний татуировщик, родившийся в Германии, но выросший в Израиле. Она посетила фестиваль Nature Party в Реиме, где террористы ХАМАС совершили резню и убили не менее 260 человек. На том мероприятии ее и многих других посетителей взяли в заложники. 

Через несколько дней после нападения мать девушки сообщила, что она получила информацию из Газы, которая указывала на то, что ее дочь жива, но получила тяжелые ранения. «нам прислали видео, на котором я смогла окончательно идентифицировать нашу дочь, которая была без сознания, пока палестинцы транспортировали ее в Газу», — сообщила мать.

На этом видео девушка без сознания лежала лицом вниз в кузове грузовика, наполненного вооруженными людьми. Она была полуобнаженной, поэтому семья узнала девушку по татуировкам.

Дополнение

МИД Израиля также прокомментировали гибель девушки.

«Мы расстроены тем, что подтвердили смерть 23-летней израильтянки-немки Шани Лук. Шани, которую террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и развозили Газой, пережила непостижимые ужасы», - говорится в сообщении в X.

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