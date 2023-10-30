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Громадянка Німеччини, яку викрали з музичного фестивалю, загинула у полоні ХАМАС

Київ • УНН

 • 139091 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Стало відомо про смерть 23-річної громадянки Німеччини Шані Лук, яку було викрадено з музичного фестивалю під час нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомили Ynet з посиланням на коментарі родини загиблої. Інформацію підтвердили в МЗС Ізраїлю, пише УНН.

Громадянка Німеччини, яку викрали з музичного фестивалю, загинула у полоні ХАМАС

Цитата

Двоюрідна сестра Шані, розповіла Ynet:

"Вчора ми отримали офіційне повідомлення від ЦАХАЛ та ZAKA (організація реагування на надзвичайні ситуації), в якому містився лист про те, що була знайдена кістка основи черепа, яка містить ДНК Шані. Лікарі визначили, що людина не може жити без цієї кістки, що змусило їх зробити висновок, що вона померла».

Деталі

Шані Лук 23-річний майстриня татуювань, яка народилася в Німеччині, але вирісла в Ізраїлі. Вона відвідала фестиваль Nature Party в Реїмі, де терористи ХАМАС вчинили різанину та вбили щонайменше 260 людей. На тому заході її та багатьох інших відвідувачів взяли в заручники. 

Через кілька днів після нападу мати дівчини повідомила, що вона отримала інформацію з Гази, яка вказувала на те, що її донька жива, але отримала важкі поранення. «Нам надіслали відео, на якому я змогла остаточно ідентифікувати нашу доньку, яка була без свідомості, поки палестинці транспортували її до Гази», — повідомила мати.

На цьому відео дівчина непритомно лежала обличчям вниз у кузові вантажівки, наповненої озброєними людьми. Вона була напівоголеною, тому сім’я впізнала дівчину за татуюваннями.

Доповнення

МЗС Ізраїлю також прокоментували загибель дівчини.

«Ми засмучені тим, що підтвердили смерть 23-річної ізраїльтянки-німкені Шані Лук. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю, катували й розвозили Газою, пережила незбагненні жахи», - йдеться у повідомленні у X.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Червоний Хрест підтвердив звільнення двох заручниць з полону ХАМАС, з'явилося відео бранок

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