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Червоний Хрест підтвердив звільнення двох заручниць з полону ХАМАС, з'явилося відео бранок

Київ • УНН

 • 174931 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Червоний Хрест підтвердив, що ХАМАС звільнив двох ізраїльтянок з полону. Про це організація повідомила на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Червоний Хрест підтвердив звільнення двох заручниць з полону ХАМАС, з'явилося відео бранок

Деталі

У Червоному Хресті розповіли, що "сприяли звільненню ще 2 заручників, транспортуючи їх з Гази ввечері 23 жовтня.

Цитата

«Ми сприяли звільненню ще 2 заручників, транспортуючи їх із Гази цього вечора. Наша роль як нейтрального посередника робить цю роботу можливою, і ми готові сприяти будь-якому майбутньому випуску. Сподіваємося, що вони скоро повернуться до своїх близьких», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Видання Ynet вказує, що двох жінок, яким по 80 і 85 років, передали єгипетській стороні, а їхні чоловіки залишилися у полоні.

Нагадаємо

Бойовики ХАМАСу заявили, що звільнили з Сектору Гази ще двох заручників, яких хотіли передати Ізраїлю два дні тому. Як зазначили бойовики, заручників звільнили "з гуманітарних причин" за посередництва Єгипту та Катару.

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