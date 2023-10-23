Червоний Хрест підтвердив звільнення двох заручниць з полону ХАМАС, з'явилося відео бранок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Червоний Хрест підтвердив, що ХАМАС звільнив двох ізраїльтянок з полону. Про це організація повідомила на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.
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У Червоному Хресті розповіли, що "сприяли звільненню ще 2 заручників, транспортуючи їх з Гази ввечері 23 жовтня.
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«Ми сприяли звільненню ще 2 заручників, транспортуючи їх із Гази цього вечора. Наша роль як нейтрального посередника робить цю роботу можливою, і ми готові сприяти будь-якому майбутньому випуску. Сподіваємося, що вони скоро повернуться до своїх близьких», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Видання Ynet вказує, що двох жінок, яким по 80 і 85 років, передали єгипетській стороні, а їхні чоловіки залишилися у полоні.
Нагадаємо
Бойовики ХАМАСу заявили, що звільнили з Сектору Гази ще двох заручників, яких хотіли передати Ізраїлю два дні тому. Як зазначили бойовики, заручників звільнили "з гуманітарних причин" за посередництва Єгипту та Катару.