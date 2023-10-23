ХАМАС стверджує, що звільнив двох заручників: підтвердження немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Речник військового крила ХАМАСу, який має псевдонім Абу Обейда, стверджує, що звільнив двох ізраїльських заручників, яких утримували в секторі Газа, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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Абу Обейда зазначив, що заручників звільняють з «гуманітарних причин» за посередництва Єгипту та Катару.
У суботу Абу Обейда заявив, що терористична група хотіла звільнити тих самих двох заручників, але Ізраїль нібито відмовився їх прийняти. Після заяви офіс прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху заявив, що не буде відповідати на «пропагандистську брехню ХАМАС».
Ізраїльські офіційні особи поки що не коментують останні заяви ХАМАС.
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