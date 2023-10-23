Представники Червоного Хреста виїхали до Гази, щоб зустріти близько 50 заручників - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Представники Червоного Хреста за посередництва Катару уклали угоду, в результаті якої з сектора Газа буде звільнено близько 50 заручників із подвійним громадянством. Про це повідомляє портал i24news з посиланням на джерела, передає УНН.
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Згідно з даними джерел у Газі, зараз триває завершення потенційної угоди, причому посередництво Катару відіграє вирішальну роль.
Червоний Хрест їде, щоб прийняти групу з приблизно 50 заручників із подвійним громадянством.
За даними джерел, передача заручників відбудеться в районі Хан-Юніс на півдні сектора Газа. Якщо не виникне нових перешкод, очікується, що угода буде досягнута найближчими годинами.
Видання додає, що Ізраїль не буде офіційною стороною в переговорах про звільнення заручників з подвійним громадянством.
У рамках домовленостей і для того, щоб дозволити персоналу Червоного Хреста безпечно дістатися до цього району, джерела повідомляють, що в останні години ізраїльські авіаудари по Газі не завдавалися.
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Додамо
ХАМАС взяв у заручники понад 200 осіб під час нападу 7 жовтня, у результаті якого загинуло понад 1400 осіб. Їх утримують у Газі, де ізраїльські авіаудари та блокада поставок спричинили гуманітарну кризу. Понад 20 заручників — підлітки та маленькі діти, 10-20 із них старше 60 років, повідомили ізраїльські військові в п’ятницю. Серед них десятки громадян США, Великої Британії, Франції та інших країн.