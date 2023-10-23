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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители Красного Креста выехали в Газу, чтобы встретить около 50 заложников - СМИ

Киев • УНН

 • 136923 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Представители Красного Креста при посредничестве Катара заключили соглашение, в результате которого из сектора Газа будет освобождено около 50 заложников с двойным гражданством. Об этом сообщает портал i24news со ссылкой на источники, передает УНН

Представители Красного Креста выехали в Газу, чтобы встретить около 50 заложников - СМИ

Детали

Согласно данным источников в Газе, сейчас продолжается завершение потенциального соглашения, причём посредничество Катара играет решающую роль.

Красный Крест едет, чтобы принять группу из примерно 50 заложников с двойным гражданством.

По данным источников, передача заложников состоится в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Если не возникнет новых препятствий, ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшие часы.

Издание добавляет, что Израиль не будет официальной стороной в переговорах об освобождении заложников с двойным гражданством.

В рамках договоренностей и для того, чтобы позволить персоналу Красного Креста безопасно добраться до этого района, источники сообщают, что в последние часы израильские авиаудары по Газе не наносились.

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Добавим

ХАМАС взял в заложники более 200 человек во время нападения 7 октября, в результате которого погибло более 1400 человек. Их удерживают в Газе, где израильские авиаудары и блокада поставок вызвали гуманитарный кризис. Более 20 заложников — подростки и маленькие дети, 10-20 из них старше 60 лет, сообщили израильские военные в пятницу. Среди них десятки граждан США, Великобритании, Франции и других стран.

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