ХАМАС утверждает, что освободил двух заложников: подтверждения нет

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 11201 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 69709 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 42260 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 65422 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 193565 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 70056 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 119994 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167176 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155089 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155404 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 82779 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 86418 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 81367 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 117986 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 49177 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 69670 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 120194 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 193524 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 263001 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 314731 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 11381 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 50736 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54075 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 52651 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 65217 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

ХАМАС утверждает, что освободил двух заложников: подтверждения нет

Киев • УНН

 • 126816 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Представитель военного крыла ХАМАСа, который имеет псевдоним Абу Обейда, утверждает, что освободил двух израильских заложников, которых удерживали в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

ХАМАС утверждает, что освободил двух заложников: подтверждения нет

Детали

Абу Обейда отметил, что заложников освобождают по «гуманитарным причинам» при посредничестве Египта и Катара.

В субботу Абу Обейда заявил, что террористическая группа хотела освободить тех самых двух заложников, но Израиль якобы отказался их принять. После заявления офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что не будет отвечать на «пропагандистскую ложь ХАМАС».

Израильские официальные лица пока что не комментируют последние заявления ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители Красного Креста выехали в Газу, чтобы встретить около 50 заложников - СМИ

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23