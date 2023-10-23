ХАМАС утверждает, что освободил двух заложников: подтверждения нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Представитель военного крыла ХАМАСа, который имеет псевдоним Абу Обейда, утверждает, что освободил двух израильских заложников, которых удерживали в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Абу Обейда отметил, что заложников освобождают по «гуманитарным причинам» при посредничестве Египта и Катара.
В субботу Абу Обейда заявил, что террористическая группа хотела освободить тех самых двух заложников, но Израиль якобы отказался их принять. После заявления офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что не будет отвечать на «пропагандистскую ложь ХАМАС».
Израильские официальные лица пока что не комментируют последние заявления ХАМАС.
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