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Красный Крест подтвердил освобождение двух заложниц из плена ХАМАС, появилось видео пленных

Киев • УНН

 • 174931 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Красный Крест подтвердил, что ХАМАС освободил двух израильтянок из плена. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Красный Крест подтвердил освобождение двух заложниц из плена ХАМАС, появилось видео пленных

Детали

В Красном Кресте рассказали, что "способствовали освобождению еще 2 заложников, транспортируя их из Газы вечером 23 октября.

Цитата

«Мы способствовали освобождению еще 2 заложников, транспортируя их из Газы этим вечером. Наша роль как нейтрального посредника делает эту работу возможной, и мы готовы способствовать любому будущему выпуску. Надеемся, что они скоро вернутся к своим близким», — говорится в сообщении.

Дополнение

Издание Ynet указывает, что двух женщин, которым по 80 и 85 лет, передали египетской стороне, а их мужья остались в плену.

Напомним

Боевики ХАМАСа заявили, что освободили из Сектора Газа еще двух заложников, которых хотели передать Израилю два дня назад. Как отметили боевики, заложников освободили "по гуманитарным причинам" при посредничестве Египта и Катара.

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