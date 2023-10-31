ЦАХАЛ за добу атакував 300 військових цілей ХАМАС у секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати інфраструктуру і військові об'єкти ХАМАС. За минулу добу ізраїльські військові атакували понад 300 цілей у секторі Газа. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 об'єктах, включаючи пускові пункти протитанкових ракет, а також військові комплекси в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що під час наземних дій ізраїльські військові неодноразово стикалися з осередками терористів, які вели вогонь як з протитанкових ракет, так і з кулеметів.
"Військовослужбовці знищували терористів і направляли повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі терористів", - додали у ЦАХАЛ.
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