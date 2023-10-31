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The Guardian

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ЦАХАЛ за добу атакував 300 військових цілей ХАМАС у секторі Газа

Київ • УНН

 • 39797 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати інфраструктуру і військові об'єкти ХАМАС. За минулу добу ізраїльські військові атакували понад 300 цілей у секторі Газа. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.

ЦАХАЛ за добу атакував 300 військових цілей ХАМАС у секторі Газа

Цитата

"За минулу добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 об'єктах, включаючи пускові пункти протитанкових ракет, а також військові комплекси в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що під час наземних дій ізраїльські військові неодноразово стикалися з осередками терористів, які вели вогонь як з протитанкових ракет, так і з кулеметів.

"Військовослужбовці знищували терористів і направляли повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях і інфраструктурі терористів", - додали у ЦАХАЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Ізраїлю відкидає заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції

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