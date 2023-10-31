ЦАХАЛ за сутки атаковал 300 военных целей ХАМАС в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Армия обороны Израиля продолжает атаковать инфраструктуру и военные объекты ХАМАС. За минувшие сутки израильские военные атаковали более 300 целей в секторе Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 объектам, включая пусковые пункты противотанковых ракет, а также военные комплексы в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что во время наземных действий израильские военные неоднократно сталкивались с ячейками террористов, которые вели огонь как из противотанковых ракет, так и из пулеметов.
"Военнослужащие уничтожали террористов и направляли воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре террористов", - добавили в ЦАХАЛ.
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