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ЦАХАЛ за сутки атаковал 300 военных целей ХАМАС в секторе Газа

Киев • УНН

 • 39796 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Армия обороны Израиля продолжает атаковать инфраструктуру и военные объекты ХАМАС. За минувшие сутки израильские военные атаковали более 300 целей в секторе Газа. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

ЦАХАЛ за сутки атаковал 300 военных целей ХАМАС в секторе Газа

Цитата

"За минувшие сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛ нанесли удары по примерно 300 объектам, включая пусковые пункты противотанковых ракет, а также военные комплексы в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время наземных действий израильские военные неоднократно сталкивались с ячейками террористов, которые вели огонь как из противотанковых ракет, так и из пулеметов.

"Военнослужащие уничтожали террористов и направляли воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре террористов", - добавили в ЦАХАЛ.

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