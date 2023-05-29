Израиль нанес удары по целям в столице Сирии

Детали

Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что военные самолеты ВВС Израиля запустили свои ракеты с Голанских высот, нацелившись на ряд объектов в Дамаске и вокруг него.

SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийская ПВО сбила некоторые из ракет. Сирия регулярно заявляет о перехвате израильских ракет, хотя военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

В то же время в государственном СМИ сообщили, что в результате обстрела нанесен «материальный ущерб», о пострадавших информации не поступало.