Израиль нанес удары по целям в столице Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Израильские истребители нанесли удары по целям в столице Сирии Дамаске незадолго до полуночи в воскресенье, сообщают государственные СМИ Сирии, пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что военные самолеты ВВС Израиля запустили свои ракеты с Голанских высот, нацелившись на ряд объектов в Дамаске и вокруг него.
SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийская ПВО сбила некоторые из ракет. Сирия регулярно заявляет о перехвате израильских ракет, хотя военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.
В то же время в государственном СМИ сообщили, что в результате обстрела нанесен «материальный ущерб», о пострадавших информации не поступало.