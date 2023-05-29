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13 марта, 13:47 • 105020 просмотра

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Израиль нанес удары по целям в столице Сирии

Израиль нанес удары по целям в столице Сирии

Киев • УНН

 • 948516 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Израильские истребители нанесли удары по целям в столице Сирии Дамаске незадолго до полуночи в воскресенье, сообщают государственные СМИ Сирии, пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали 

Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что военные самолеты ВВС Израиля запустили свои ракеты с Голанских высот, нацелившись на ряд объектов в Дамаске и вокруг него.

SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийская ПВО сбила некоторые из ракет. Сирия регулярно заявляет о перехвате израильских ракет, хотя военные аналитики сомневаются в таких утверждениях.

В то же время в государственном СМИ сообщили, что в результате обстрела нанесен «материальный ущерб», о пострадавших информации не поступало. 

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