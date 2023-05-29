Ізраїль завдав ударів по цілям у столиці Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Ізраїльські винищувачі завдали ударів по цілях у столиці Сирії Дамаску незадовго до півночі в неділю, повідомляють державні ЗМІ Сирії, пише The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило, що військові літаки ВПС Ізраїлю запустили свої ракети з Голанських висот, націлившись на низку об’єктів у Дамаску та навколо нього.
SANA з посиланням на військове джерело повідомило, що сирійська ППО збила деякі з ракет. Сирія регулярно заявляє про перехоплення ізраїльських ракет, хоча військові аналітики сумніваються в таких твердженнях.
Водночас у державному ЗМІ повідомили, що внаслідок обстрілу завдано «матеріальної шкоди», про про постраждалих інформації не надходило.