Израиль нанес ракетные удары рядом с российской военной базой в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Израиль нанес несколько ракетных ударов по иранским военным объектам в Сирии. Удары были нанесены, в частности, рядом с военной базой России в Тартусе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в сирийской разведке и армии, передает УНН.
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"В воскресенье Израиль нанес ряд ударов по иранским целям вблизи родины сирийского президента Башара Асада и неподалеку от основных сирийских баз россии на побережье Средиземного моря", – говорится в сообщении.
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Как отметили, несколько ударов нанесли по иранской военной базе, радарной станции, посту ПВО и ударили возле единой средиземноморской базы флота рф в порту Тартус, где пришвартованы российские военные корабли.
Еще несколько ударов нанесли по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболла".
Сирийская армия заявила о трех погибших и трех раненых военнослужащих в результате израильских ударов.
За последние несколько лет Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, которые считал связанными с Ираном. Однако до этого израильтяне не били вблизи российских военных баз в Сирии.
Добавим
22 июля армия обороны Израиля нанесла ракетный удар и уничтожила иранский пункт сбора БПЛА в пригороде Дамаска.