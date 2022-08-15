Израиль нанес ракетные удары рядом с российской военной базой в Сирии

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"В воскресенье Израиль нанес ряд ударов по иранским целям вблизи родины сирийского президента Башара Асада и неподалеку от основных сирийских баз россии на побережье Средиземного моря", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, несколько ударов нанесли по иранской военной базе, радарной станции, посту ПВО и ударили возле единой средиземноморской базы флота рф в порту Тартус, где пришвартованы российские военные корабли.

Еще несколько ударов нанесли по северо-восточной окраине Дамаска, где базируются боевики проиранской радикальной группировки "Хезболла".

Сирийская армия заявила о трех погибших и трех раненых военнослужащих в результате израильских ударов.

За последние несколько лет Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, которые считал связанными с Ираном. Однако до этого израильтяне не били вблизи российских военных баз в Сирии.

Добавим

22 июля армия обороны Израиля нанесла ракетный удар и уничтожила иранский пункт сбора БПЛА в пригороде Дамаска.