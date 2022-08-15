Ізраїль завдав ракетних ударів поряд із російською військовою базою в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Ізраїль завдав кілька ракетних ударів по іранським військовим об'єктам у Сирії. Удари були завдані, зокрема, поряд із військовою базою росії в Тартусі. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у сирійській розвідці та армії, передає УНН.
Цитата
"У неділю Ізраїль завдав низку ударів по іранським цілям поблизу батьківщини сирійського президента Башара Асада і неподалік основних сирійських баз росії на узбережжі Середземного моря", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, кілька ударів завдали по іранській військовій базі, радарній станції, посту ППО та вдарили біля єдиної середземноморської бази флоту рф у порту Тартус, де пришвартовані російські військові кораблі.
Ще кілька ударів завдали по північно-східній околиці Дамаска, де базуються бойовики проіранського радикального угруповання "Хезболла".
Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців внаслідок ізраїльських ударів.
За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілях у Сирії, які вважав пов'язаними з Іраном. Проте до цього ізраїльтяни не били поблизу основних російських військових баз у Сирії.
Додамо
22 липня армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару та знищила іранський пункт збору БПЛА у передмісті Дамаска.