Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош ха-Шана

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"В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны", - говорится в распространенном сообщении МИД Израиля перед празднованием Рош ха-Шана в Умани.

Детали

В дипведомстве подчеркнули, что "в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе – в центре и на западе страны". "Речь идет о реальной угрозе жизни", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в стране 24 февраля 2022 года. Свобода передвижения граждан ограничена, ведется усиленное патрулирование территории, введен комендантский час.

"Сотрудники посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь по необходимости", - добавляется в сообщении.

Дополнение

Посольство Украины в Израиле сообщило ранее, что страна в этом году не допустит паломников в Умань на Рош ха-Шана из-за военных действий.