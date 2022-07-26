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Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош ха-Шана

Израиль призвал своих граждан не ехать в Украину на празднование Рош ха-Шана

Киев • УНН

 • 137162 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство иностранных дел Израиля призывает израильских граждан не ехать в Украину накануне празднования еврейского Нового года – Рош ха-Шана – в Умани. Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Киеве, пишет УНН.

Цитата

"В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны", - говорится в распространенном сообщении МИД Израиля перед празднованием Рош ха-Шана в Умани.

Детали

В дипведомстве подчеркнули, что "в Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе – в центре и на западе страны". "Речь идет о реальной угрозе жизни", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что правительство Украины объявило чрезвычайную ситуацию в стране 24 февраля 2022 года. Свобода передвижения граждан ограничена, ведется усиленное патрулирование территории, введен комендантский час.

"Сотрудники посольства Израиля не находятся в Украине на постоянной основе, и у них не будет возможности оказать консульскую помощь по необходимости", - добавляется в сообщении.

Дополнение

Посольство Украины в Израиле сообщило ранее, что страна в этом году не допустит паломников в Умань на Рош ха-Шана из-за военных действий.

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