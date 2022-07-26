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Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош га-Шана

Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 137166 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликає ізраїльських громадян не їхати до України напередодні святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана - в Умані. Про це йдеться у повідомленні посольства Ізраїлю у Києві, пише УНН.

Цитата

"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни", - йдеться у поширеному повідомленні МЗС Ізраїлю напередодні святкування Рош га-Шана в Умані.

Деталі

У дипвідомстві наголосили, що "в Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі – у центрі та на заході країни". "Йдеться про реальну загрозу життю", - сказано у повідомленні.

Там нагадали, що уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в країні 24 лютого 2022 року. Свобода пересування громадян обмежена, ведеться посилене патрулювання території, запроваджено комендантську годину.

"Працівники посольства Ізраїлю не перебувають в Україні на постійній основі, і у них не буде можливості надати консульську допомогу у разі потреби", - додається у повідомленні.

Доповнення

Посольство України в Ізраїлі повідомило раніше, що країна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії.

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