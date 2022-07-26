Ізраїль закликав своїх громадян не їхати до України на святкування Рош га-Шана

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"У зв'язку з військовими діями в Україні МЗС Ізраїлю закликає ізраїльських громадян утриматися від відвідування України, включаючи місто Умань та його околиці. Рекомендуємо ізраїльським громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити територію країни", - йдеться у поширеному повідомленні МЗС Ізраїлю напередодні святкування Рош га-Шана в Умані.

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У дипвідомстві наголосили, що "в Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі – у центрі та на заході країни". "Йдеться про реальну загрозу життю", - сказано у повідомленні.

Там нагадали, що уряд України оголосив надзвичайну ситуацію в країні 24 лютого 2022 року. Свобода пересування громадян обмежена, ведеться посилене патрулювання території, запроваджено комендантську годину.

"Працівники посольства Ізраїлю не перебувають в Україні на постійній основі, і у них не буде можливості надати консульську допомогу у разі потреби", - додається у повідомленні.

Доповнення

Посольство України в Ізраїлі повідомило раніше, що країна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії.