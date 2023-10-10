Израиль зафиксировал обстрелы с территории из Сирии и нанес ответный удар
Киев • УНН
Киев. 10 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила, что Голанские высоты были обстреляны из Сирии из минометов. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем телеграмме, передает УНН.
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«Недавно было идентифицировано несколько запусков из Сирии на территорию Израиля, часть из которых пересекла территорию Израиля и, вероятно, упала на открытой местности», — говорится в сообщении израильских сил обороны.
ЦАХАЛ говорит, что скоро предоставит дополнительную информацию.
В то же время сирийские СМИ сообщили, что Израиль в ответ нанес удар по территории Сирии.
Контекст
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
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