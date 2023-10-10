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Ізраїль зафіксував обстріли з території з Сирії та завдав удару у відповідь

Ізраїль зафіксував обстріли з території з Сирії та завдав удару у відповідь

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що Голанські висоти були обстріляні з Сирії з мінометів. Про це ЦАХАЛ повідомив у своєму телеграмі, передає УНН.

Цитата

«Нещодавно було ідентифіковано кілька запусків із Сирії на територію Ізраїлю, частина з яких перетнула територію Ізраїлю та, ймовірно, впала на відкритій місцевості», — йдеться у повідомленні ізраїльських сил оборони.

ЦАХАЛ каже, що незабаром надасть додаткову інформацію.

Водночас сирійські ЗМІ повідомили, що Ізраїль у відповідь наніс удар по території Сирії.

Контекст

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масової атаки, включаючи ракетні удари з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня в Цахалі заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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